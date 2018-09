Torino, c’è un gheppio in via Plava: i vigili urbani lo salvano

Ancora un rapace avvistato a Torino. Dopo il caso dell’astore, poi trovato morto in un cortile del quartiere Pozzo Strada, è il turno di un gheppio, recuperato in via Plava dagli agenti della polizia municipale su segnalazione di un passante.

L’uccello, tra i più piccoli rapaci della famiglia Falconidae, è stato messo in sicurezza in una scatola di cartone e trasportato alla clinica universitaria di Grugliasco. Secondo quanto riferiscono i veterinari che lo stanno curando, le sue condizioni sono buone.