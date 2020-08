Torino, centrale dello spaccio in un alloggio Atc: nei sacchi dell’immondizia 22 chili di marijuana

Un normale controllo dei vigili si è trasformato in un'operazione antidroga. Fuggiti i quattro occupanti dell'appartamento

Doveva essere un controllo di routine. E, invece, la scoperta: in quell’appartamento la polizia municipale di Torino ha scoperto 22 chili di droga. E’ successo ieri pomeriggio: dopo aver ricevuto una segnalazione di occupazione abusiva all’interno di un alloggio Atc di corso Grosseto, i civich hanno portato a termine una vera e propria operazione antidroga.

Gli agenti del Reparto Polizia Abitativa, impegnati nel sopralluogo, hanno più volte bussato alla porta in questione senza ricevere risposta. Dopo qualche minuto e ripetuti tentativi di farsi aprire, la porta si è spalancata all’improvviso cogliendo di sorpresa gli agenti che sono stati travolti dalla corsa di quattro uomini in fuga dileguatisi in pochi istanti.

A quel punto i vigili sono entrati nell’alloggio e, dopo aver riscontrato la presenza di sostanze stupefacenti e di attrezzature per il confezionamento delle dosi, hanno immediatamente richiesto rinforzi specialistici alla centrale operativa.

Sul posto si sono recate le pattuglie dell’unità cinofila, che hanno provveduto a ispezionare l’intero appartamento, e il reparto di polizia giudiziaria.

Al termine dell’ispezione, sono stati rinvenuti e sequestrati 21,45 chilogrammi di marijuana riposti all’interno di tre grandi sacchi neri per immondizia, 201,32 grammi di hashish, bilancine e altre attrezzature per il confezionamento delle sostanze stupefacenti.

Sono in corso le indagini per l’identificazione dei quattro uomini, apparentemente europei, che si erano dati alla fuga.