Torino, in centro con un manganello telescopico: 18enne denunciato

Beccato in compagnia di amici nei giardini di piazza Carlo Felice

Si trovava insieme ad alcuni amici, tre ragazze e un ragazzo, tutti di età compresa fra i 17 e 18 anni, nei giardini di piazza Carlo Felice, a Torino, quando una pattuglia del commissariato Centro ha deciso di controllarli.

Il giovane, un marocchino di 18 anni, aveva nella tracolla uno sfollagente telescopico di metallo riposto in una custodia di pelle. Dagli accertamento è emerso che ha usato vari alias, oltre ad avere precedenti per reati inerenti agli stupefacenti, rapina, resistenza a pubblico ufficiale. E’ stato denunciato per il possesso del manganello, che è stato sequestrato.