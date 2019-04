Torino, il centrodestra diserta le celebrazioni del 25 aprile. Chiamparino e Appendino: “Assenze non tollerabili”

Il governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino, attacca gli esponenti di centrodestra per aver disertato le celebrazioni del 25 aprile.

Le sue parole sono state pronunciate nel corso dell’iniziativa organizzata questa mattina dall’Anpi a Torino: “Non sono tollerabili le assenze di forze politiche che rappresentano il Paese nelle iniziative istituzionali di ieri e oggi. Eppure il 25 aprile è la festa di chi si riconosce nella Costituzione”.

“Il 25 aprile è una data in cui ognuno di noi, ricordandosi della liberazione dal nazifascismo, ribadisce l’importanza dei valori su cui si fonda la nostra democrazia. E, facendolo, si impegna a tutelarli da ogni rischio di ritorno” ha scritto la sindaca Chiara Appendino su Twitter.

La sindaca si è associata alle critiche a Salvini e ai ministri che hanno ‘snobbato’ la Liberazione: “Ritengo che ogni amministratore abbia il dovere di rappresentare le istituzioni in occasioni come quella dell’Anniversario della Liberazione. Mi riferisco in particolare ai ministri, si è trattato di un vero sgarbo istituzionale. Non si possono perdere pezzi di memoria, bisogna fare in modo che quegli errori non si ripetano più e la responsabilità è di noi amministratori, a tutti i livelli”.