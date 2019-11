Torino, cerca di sedare lite tra fidanzati e viene accoltellato: 29enne arrestato per tentato omicidio

Tragedia sfiorata in un palazzo di via San Donato: la vittima, trovata in una pozza di sangue, era intervenuta in aiuto di una donna

Interviene per sedare una lite tra fidanzati e viene accoltellato. E’ successo poco prima della mezzanotte di ieri in via San Donato, a Torino. Gli agenti del commissariato San Donato sono intervenuti in uno stabile per una lite in famiglia; contemporaneamente al 112 è giunta una telefonata di un uomo che diceva di essere stato accoltellato da uno sconosciuto.

IL FATTO.

Nell’androne del palazzo gli agenti hanno riscontrato la presenza di sangue che si diramava in due direzioni: all’interno del cortile, dove è presente un alloggio, e sulle scale che portano ai piani superiori.

L’attenzione dei poliziotti è stata richiamata da un uomo che chiedeva aiuto dal ballatoio al secondo piano. Giaceva, nel suo alloggio, in una pozza di sangue e in stato di shock mentre cercava di tamponarsi una ferita alla mascella.

Ha raccontato che ad aggredirlo è stato un romeno che abita in un appartamento nel cortile. La vittima era intervenuta in soccorso di una donna che aveva chiesto aiuto durante una lite col compagno. Raggiunta l’abitazione, il fidanzato della donna, di 29 anni, ha colpito più volte l’uomo con un coltello.

Gli agenti si sono recati nell’alloggio del romeno e lo hanno trovato ancora sporco di sangue, arrestandolo per tentato omicidio. Dagli accertamenti è emerso che lo straniero aveva una tasso alcolemico superiore al 2,40.

La vittima, invece, è stata trasportata in ospedale, in codice giallo e in prognosi riservata, con diverse ferite, oltre che alla mandibola, al braccio sinistro, al costato e al polso.