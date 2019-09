Torino, cerca di vendere cocaina a due poliziotti: arrestato

Uno spacciatore gambiano di 25 anni è stato arrestato a Torino, dopo aver provato a vendere cocaina a due poliziotti liberi dal servizio che camminavano nei pressi del parco del Valentino.

Il pusher si è avvicinato, poi ha mostrato la merce, in vendita al prezzo di 50 euro a dose. Quando i due agenti del commissariato Centro si sono qualificati, il giovane ha colpito uno dei due per darsi alla fuga in corso Vittorio Emanuele II.

E’ stato poi bloccato in via San Massimo e arrestato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre è stato denunciato per lesioni, in quanto il poliziotto ha riportato ferite guaribili in 7 giorni.

Da successivi accertamenti, è emerso che lo stranieri, con precedente, oltre a essere destinatario di un divieto di dimora nel Comune di Torino, aveva a carico un ordine di espulsione emesso lo scorso maggio dal questore.