Torino, cerca di vendere droga ai passanti al Salone dell’Auto: denunciato

Altro caso di spaccio a Torino: nel pomeriggio di mercoledì gli agenti hanno fermato un 23enne, nigeriano, che si aggirava tra gli stand del Salone dell’Auto al parco del Valentino alla ricerca di acquirenti per vendere loro marijuana.

IL FATTO

L’uomo, infatti, proponeva, non con poca insistenza, la sostanza stupefacente alle gente che passeggiava. I poliziotti in borghese lo hanno seguito per monitorarlo, finchè questi non ha estratto dai cespugli un quantitativo di droga per venderlo ad un altro: a questo punto gli agenti sono intervenuti fermando il 23enne, che ha tentato anche disperatamente di calpestare la marijuana per distruggere le prove e di colpire gli agenti. Il nigeriano è stato quindi denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale.