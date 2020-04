Torino-Ceres e parco Dora: quei lavori fermi per virus

Si attendono novità per corso Grosseto e via Verolengo

In una Torino che attende un parziale via libera per ripartire rimangono ancora molti cantieri fermi. In Circoscrizione 5, per esempio, è impossibile non citare il caso della Torino-Ceres. O i lavori a metà del parco Dora.

TORINO-CERES

Dopo l’abbattimento del vecchio cavalcavia di largo Grosseto, i lavori della Torino-Ceres sono sempre proseguiti velocemente e quasi mai senza intoppi. Pur con problematiche legate alla viabilità e all’inquinamento che, tuttavia, era impossibile non prevedere. Ma le buone notizie finiscono qui. Tra ruspe e deviazioni causa strade chiuse emerge un’altra realtà, molto complicata. Soprattutto per i commercianti storici, oggi alle prese con l’insidia del coronavirus che ha rallentato le operazioni di rilancio. Basta fare un giro lungo tutto il controviale, da via Stradella fino al ponte che porta in piazza Rebaudengo per imbattersi in una crisi che non sembra facile arrestare.

