Torino, che spavento: in via Foscolo spunta un serpente

Paura a Torino. Una signora residente in via Foscolo ha avvistato un serpente mentre si infilava nel tombino di un marciapiede. Sul posto è intervenuto il Servizio di tutela della fauna e della flora della Città metropolitana di Torino: si trattava di un ‘saettone’, un serpente che può raggiungere i due metri ma del tutto innocuo.

E’ una specie innocua diffusa in tutta l’Europa continentale, ma che verrà studiato perché di una colorazione diversa da quella tipica. Ieri sera gli agenti faunistico ambientali hanno fatto chiudere il tombino ermeticamente, in modo che l’animale non potesse scappare, e al mattino presto di oggi sono intervenuti per il recupero.

“Invitiamo tutti coloro che ritrovano o notano animali selvatici in difficoltà a rivolgersi ai nostri agenti faunistico-ambientali e/o ai sanitari del Centro animali non convenzionali dell’Università di Torino – ricorda il vicesindaco metropolitano Marco Marocco, che ha le deleghe alla tutela della fauna e della flora –. Anche quelli che possono fare paura, come i serpenti, spesso sono svolgono un ruolo importante nell’ecosistema e vanno salvaguardati”.