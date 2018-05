Torino, chiude il controviale: «Perderemo i clienti»

In corso Grosseto si è entrati ufficialmente nel vivo del cantiere della Torino-Ceres. Ma tra deviazioni e cantieri sono tornate le polemiche dei commercianti e dei residenti dell’area. In particolare di coloro che lavorano tra via Ala di Stura e piazza Rebaudengo. «Ci hanno chiuso il controviale, come faremo a lavorare in queste condizioni?» lamentano in corso sui social. «Nessuno ci ha avvertito dell’apertura di questo nuovo cantiere» proseguono. Nel controviale, in effetti, si può entrare ma non si può uscire. Se non facendo il giro dell’oca, tornando su via Sospello e di nuovo su via Ala di Stura «E’ un grave danno – aggiunge il presidente di Federvie, Vito Gioia -. Così passerà ancora meno gente. I clienti non riescono a prenderci l’abitudine e per i commercianti sarà un grave danno».

Da Scr fanno sapere che si tratta proprio dei lavori preliminari per il cantiere della Torino-Ceres. «Si tratta di una deviazione del flusso del traffico necessaria per consentire l’inizio della lavorazioni nel viale centrale di corso Grosseto». Ad oggi chi arriva da piazza Rebaudengo, dopo l’imbocco della tangenziale, si deve immettere nel controviale fino a via Ala di Stura. Dall’incrocio con corso Grosseto il traffico torna normale. Mentre chi arriva dal cavalcavia di corso Grosseto, direzione Barriera di Milano, si trova il viale centrale aperto solo a metà. Dimezzato. L’intera carreggiata che porta in piazza Rebaudengo è chiusa e si può usufruire solo di quella a fianco. «E’ davvero un incubo – protesta anche il capogruppo dei Moderati della circoscrizione Cinque, Manuela Morfino – e presto, di questo passo, ne vedremo delle belle. Inoltre oltre a mancare passaggio per i commercianti cominciano ad aver a che fare con un’altra grande problematica: i parcheggi».

Gli esercenti, intanto, chiedono lumi sugli sgravi, di cui al momento non si ha nessuna traccia. «Siamo a fine maggio e ancora nulla si è mosso – proseguono il capogruppo dei Moderati in Sala Rossa, Silvio Magliano, e il coordinatore della Terza commissione, Alberto Masera – e crediamo che i commercianti della nostra città meritino un trattamento diverso. A questo punto presenteremo un’altra interpellanza per avere risposte chiare».