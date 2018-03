Torino, chiudono gatta nella scatola e la abbandonano tra i rifiuti

E' successo in via Varano, davanti al cimitero Monumentale

Ha sentito un flebile miagolio mentre si accingeva a buttare un sacchetto della spazzatura in via Varano, davanti al cimitero Monumentale. Così si è guardato intorno credendo ci fosse un gattino nei paraggi.

La scoperta, invece, l’ha fatta pochi secondi dopo, quando ha capito che quelle lamentele arrivavano da una scatola bianca, nera e rossa. Simile a quelle che si usano per le scarpe.

Peppino, il nome è di fantasia, l’ha tirata fuori dal bidone e ha notato che pesava. «Subito ho capito che c’era qualcosa dentro, forse un animale. E ho fatto due buchi alla scatola per fare entrare un po’ di aria».

Una gatta per l’esattezza. Bianca e nera, tra i dieci e i dodici mesi circa, rinominata Gaya. Abbandonata tra i rifiuti, dentro una scatola sigillata con del nastro argentato. E forse è questa la cosa ancora più vergognosa. Chi ha compiuto quell’insano gesto sapeva che stava per uccidere una creatura e non ci ha pensato troppo.

«La micia respirava appena» ricorda una delle volontarie che l’hanno presa in custodia poco dopo. «Così l’abbiamo portata dal veterinario, perché la visitasse. Respirava appena. Era stremata, probabilmente aveva fame e sete». E’ bastata una attenta visita di pochi minuti per capire che la gatta, nel suo pancino, stava aspettando quattro cuccioli. Nessuno di loro, purtroppo, si è salvato a causa di un inizio di setticemia. E il pensiero è andato subito a quel suo padrone orco che potrebbe averla abbandonata proprio perché in procinto di partorire. Nella zona del Monumentale, infatti, non ci sono case.

Cosa che fa pensare che qualcuno si sia recato di proposito in via Varano, per non farsi notare dai passanti. «Ora la gattina – raccontano i volontari che l’hanno salvata – si trova dal veterinario. Ma attende una casa, e un nuovo padrone, per ricominciare a vivere». Gaya è dolcissima ma non ama stare con gli altri gatti. Chi volesse aiutarla può chiamare la signora Gabriella, ogni giorno, al numero di telefono 334.5261428.