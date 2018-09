Torino, chiusi sette locali divenuti ritrovo abituale di pregiudicati

Il questore di Torino, Francesco Messina, ha disposto la chiusura, per due settimane, di sette locali e la sospensione della licenza, per 15 giorni, per i titolari delle attività.

I provvedimenti fanno seguito ai numerosi controlli effettuati nel mese di agosto. Erano diventati ritrovo abituale di pregiudicati il bar Plaza, in via Ivrea, il Café Noir di largo Brescia, la Caffetteria via Chiesa in via Chiesa della Salute, il bar Jolly di via XXIV maggio, la Sala Slot Golden Play di via Pastrengo e il bar 360 Gradi e la Sala VLT, entrambi situati in via Romana.