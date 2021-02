Torino, chiuso bar in via Monfalcone per mancato rispetto delle norme anti Covid [FOTO]

Il personale del Commissariato San Secondo, insieme a equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, ha effettuato un controllo straordinario del territorio nell’area di giurisdizione nella giornata di mercoledì.

Durante l’attività, un bar di via Monfalcone è stato chiuso provvisoriamente per 5 giorni per il mancato rispetto delle norme per il contenimento del contagio da Covid-19. Il titolare è stato sanzionato per 400 euro e denunciato in stato di libertà per la violazione delle norme antincendio: l’estintore a polvere presente nel bar, infatti, non era mai stato revisionato e l’ultima manutenzione si riferiva al 2012.