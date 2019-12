Torino-Chivasso e Ivrea-Aosta tra le 10 linee peggiori d’Italia

Dopo aver fatto il proprio debutto in settima posizione tra le dieci peggiori ferrovie d’Italia censite da Legambiente nel 2017, la storica Canavesana – prima “tranche” del Sistema ferroviario metropolitano – ha ceduto il proprio posto a un’altra linea non meno importane per i pendolari del Piemonte. I collegamenti Torino-Chivasso e Ivrea-Aosta, infatti, hanno conquistato il nono piazzamento in classifica. Un doppio risultato certificato dal rapporto Pendolaria 2019. E di «una magra consolazione» parla il presidente della Commissione Trasporti di Palazzo Lascaris, Mauro Fava. «Anche se testimonia, forse, i piccoli passi in avanti che sono stati fatti recentemente, la strada è ancora lunga» commenta Fava, secondo il quale sarebbero stati risolutivi «l’introduzione dell’orario invernale, che ha visto il reinserimento delle fermate a Feletto e il ritorno in deroga della velocità massima di percorrenza a 70 chilometri orari». Segnali positivi, che sono stati accolti con soddisfazione dai pendolari. «Non possiamo essere soddisfatti finché ci si impiega circa un’ora per fare la tratta Rivarolo-Porta Susa. Senza contare che i guasti ai passaggi a livello continuano a ripetersi ed è una situazione che non può perdurare» conclude Fava, annunciando che continuerà a battere i pugni sul tavolo con i sindaci del Canavese affinché «presentino al più presto le loro proposte di eliminazione dei passaggi a livello e in particolare quelli nei centri urbani». Sovraffollamento delle corse più utilizzate dai pendolari e frequenti guasti ai passaggi a livello, non a caso, sono gli stessi problemi per cui i collegamenti ferroviari Torino-Chivasso e Ivrea-Aosta sono finiti nel “mirino” di Legambiente. Non solo. «In entrambi i casi manca l’elettrificazione di una parte della linea: in questo caso la Ivrea-Aosta, per cui almeno la progettazione è in stato avanzato, a differenza della Rivarolo-Pont» aggiunge il presidente della Commissione Trasporti della Regione. «Le difficoltà di queste due linee testimoniano il grande lavoro che abbiamo davanti a noi in questi anni di legislatura per dare un effettivo cambio di passo al trasporto locale ferroviario».