Torino, cibi scaduti e mal conservati: denuncia (con maxi multa) per il titolare di un bar in via Tripoli [LE FOTO]

Nel suo locale campeggiavano vistosi cartelli per esaltare la qualità dei prodotti in vendita, ma non era proprio così. Già, perché è stato tutt’altro lo scenario in cui si sono imbattuti gli agenti della divisione polizia amministrativa e sociale quando hanno passato al setaccio un bar in via Tripoli, a Torino.

In un congelatore con le pareti ricoperte di ghiaccio, infatti, i poliziotti hanno trovato diversi alimenti scaduti (addirittura alcuni nel 2017, come nel caso di un sacchetto di patatine), tra cui tuorli d’uovo.

Altri alimenti erano privi di etichettatura utile a tracciare provenienza, tipologia del prodotto, data di confezionamento, modalità di conservazione e preparazione e data di scadenza. Nello stesso frigorifero era presente un centrifugato di fragole ricoperto di ghiaccio in promiscuità con altri prodotti.

Il titolare del bar, un italiano di 65 anni, è stato quindi denunciato per cattiva conservazione di alimenti e frode in commercio.

All’uomo è stato anche multato di 36mila euro, perché nel locale c’erano sei videopoker, sebbene nelle vicinanze vi fosse una banca.