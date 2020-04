Torino, cinque arresti per droga nelle ultime 24 ore [VIDEO]

Carabinieri in azione in vari quartieri cittadini: sequestrate 130 dosi per complessivi 110 grammi tra cocaina e hashish

Cinque persone sono state arrestate nelle ultime 24 ore dai carabinieri del Comando Provinciale di Torino, che hanno sequestrato 130 dosi di stupefacente per complessivi 110 grammi tra cocaina e hashish nel corso dei controlli per verificare il rispetto delle misure anti coronavirus.

Sono finiti in manette un 29enne di origini algerine, fermato in via Malone subito dopo aver venduto una dose di hashish a un cliente. In tasca nascondeva altri 10 grammi. Un cittadino romeno di 21 anni, invece, è stato bloccato in piazzetta Operaie della Manifattura Tabacchi in stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti; per non farsi controllare ha aggredito con calci e spinte i carabinieri, costretti a utilizzare lo spray al peperoncino in dotazione. Inoltre, l’uomo è riuscito a rompere con una gomitata il vetro di una gazzella. Anch’egli in tasca nascondeva 10 grammi di hashish.

Un gabonese di 24 anni è stato fermato per un controllo nel quartiere Pozzo Strada e nel giubbotto nascondeva 123 involucri pari a oltre 100 grammi di cocaina e 1000 euro in contanti. Un italiano di 44 anni, insofferente da subito al controllo in corso Brunelleschi, ha infranto il finestrino posteriore di un’auto di servizio dei militari dell’Arma con calci e gomitate.

Un sorvegliato speciale 30enne infine, alla guida della sua autovettura priva di assicurazione, per sottrarsi al controllo è fuggito al controllo dei carabinieri e ha imboccato contromano e a forte velocità numerose vie del quartiere San Salvario fino ad abbandonare la macchina in via Saluzzo per tentare invano di fuggire a piedi. I militari hanno fermato e arrestato l’uomo e vicino all’autovettura hanno sequestrato due involucri termosaldati di cocaina.