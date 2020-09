Torino città tramortita?

Ma davvero Torino è una città tramortita che ha ricevuto l’ultimo ko dalla aggressione del virus cinese? La definizione che lo storico Giuseppe Berta ha dato della nostra città mi ha colpito profondamente. E per due motivi essenziali:

1) siamo diventati assai abili nel lamentarci della crisi, nel mettere in fila i numeri (per altro tragici) dei cassaintegrati, dei contratti di lavoro non rinnovati, degli sfratti, dei fallimenti, dei locali che (magari) non riapriranno più. Ma non abbiamo trovato la forza di fare quadrato e di cercare soluzioni con una visione comune.

2) Abbiamo quasi approfittato della pandemia per scaricare addosso al Covid tutte le responsabilità. Quasi con fatalismo dimenticando che la crisi è antica, dura da oltre dieci anni ed è cominciata quando la nostra vocazione industriale ha cominciato a spegnersi fino al definitivo addio di Mamma Fiat.

Manca, come sostengono in molti, una visione del futuro e la capacità di camminare con i nostri piedi, senza chiedere ad un’elìte che non esiste più una soluzione per domani. L’Avvocato non c’è più. E non c’è più quel legame con la Famiglia che qui ha rappresentato una sorta di monarchia. Eppure avremmo dovuto capirlo quando Torino ha cominciato a cedere di fronte a Milano e quando il nostro Pil è precipitato.

Pensavamo che ci avrebbero salvati la cultura e il turismo, ma la ricetta è stata indigesta. Il Covid ha fatto il resto: un’influenza maligna che tuttavia passerà con il vaccino. Berta dice che bisogna che la società torinese «si dia da fare per trovare una propria autonoma prospettiva di futuro, in maniera corale e collettiva». Io ci aggiungerei la politica, con le sue Istituzioni che purtroppo si sono accodate al popolo con lamenti e silenzi preoccupanti.

