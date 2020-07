In azione in via Principi d’Acaja: dietro le sbarre un libanese di 42 anni

Mercoledì notte, gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato per tentato furto un cittadino libanese di 42 anni. I poliziotti sono intervenuti in via Principi d’Acaja dopo una chiamata che segnalava la presenza di un uomo, con molosso al seguito, che stava forzando il portone di uno stabile della via con un palanchino.

Giunti sul posto, gli agenti hanno fermato l’uomo, con diversi precedenti di polizia, trovato in possesso di alcuni arnesi atti allo scasso.