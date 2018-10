Torino, clandestini in rivolta al Cpr: 15 arresti

Quindici persone sono finite in manette per danneggiamento in seguito alla tentata rivolta di ieri pomeriggio al Cpr di Torino. Dietro le sbarre dei magrebini colpevoli, secondo gli investigatori, di aver causato le tensioni nella struttura di corso Brunelleschi.

LA TENTATA RIVOLTA.

Si sono vissuti momenti di forte tensione, ieri, nel Centro di permanenza e rimpatrio torinese: i migranti in attesa di espulsione, infatti, hanno appiccato fuoco a materassi e masserizie, provocando un incendio che ha distrutto più di trenta posti letto.

Grazie al tempestivo intervento di polizia e vigili del fuoco nessuna persona è rimasta ferita o intossicata, a eccezione di un agente che è stato colto da un lieve malore ed è stato medicato nell’infermeria interna della struttura.