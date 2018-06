Torino, cliente eroe sventa rapina in farmacia del quartiere San Donato

L'uomo è riuscito a disarmare il ladro, che era in possesso di un coltello da cucina

In manette un incensurato di 38 anni

Un cittadino italiano di 38 anni, incensurato, è stato tratto in arresto dagli agenti della Squadra Volante per aver tentato di consumare una rapina all’interno di una farmacia in zona San Donato.

Il colpo non era andato a buon segno grazie all’intervento di un cliente che aveva spiazzato e disarmato il malvivente, avvantaggiato della posizione favorevole.

Il rapinatore aveva tentato quindi la fuga, ma all’arrivo dei poliziotti della Squadra Volante è stato tratto in arresto. A suo carico è stato sequestrato un coltello da cucina.