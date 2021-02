Torino, clienti seduti ai tavoli in piena notte: chiuso lounge bar di via Maria Vittoria

Proprietario e avventori sanzionati per il mancato rispetto delle norme anti Covid, locale sospeso per 5 giorni

Proseguono i controlli disposti dal Comando Provinciale per verificare il rispetto delle norme anti Covid a Torino ed in Piemonte, ora in zona gialla ma che da lunedì sarà in zona arancione.

Proprio nel capoluogo piemontese i carabinieri hanno controllato un lounge bar in via Maria Vittoria: intervenuti in piena notte, hanno trovato all’interno del locale ben 11 avventori che stavano consumando ai tavoli. Proprietario e clienti sono stati sanzionati per aver violato la normativa prevista dal Dpcm ed il locale è stato quindi chiuso per 5 giorni.