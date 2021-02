Torino, clochard trovato morto nel dehors di un bar del centro [FOTO]

Un clochard, 59enne di origini marocchine, è stato trovato morto all’interno del dehors di un bar del centro di Torino nella mattinata di oggi.

A fare la scoperta il proprietario del locale, che ha subito chiamato i soccorsi e la Polizia. L’uomo era però già deceduto per cause naturali. Gli agenti lo hanno identificato: il 59enne lavorava al mercato di San Secondo come fioraio. Dopo aver perso il lavoro, però, era finito a vivere prima in auto e quindi per strada, visto che gli era stata sottratta anche quest’ultima.