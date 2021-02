Torino, clochard trovato morto su una panchina: è il secondo in una settimana [FOTO]

Il ritrovamento in corso Taranto, nella zona del Mercato. Nuovo caso dopo il decesso di Mostafa Hait Bella, 59enne, dello scorso lunedì

Dopo l’episodio drammatico di lunedì scorso, un altro clochard è stato trovato morto in strada a Torino, questa volta su una panchina in corso Taranto.

E’ accaduto in mattinata, nella zona del Mercato. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un decesso causato dal freddo, e quindi da un’ipotermia. Il senzatetto, infatti, si era già presentato qualche giorno fa in ospedale con lo stesso problema. Sul luogo è intervenuta la Polizia: si tratta del secondo caso in appena una settimana, dopo quello che aveva coinvolto Mostafa Hait Bella, trovato senza vita nel dehors di un bar.