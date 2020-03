Torino, in coda al supermercato subito dopo l’annuncio di Conte [FOTO]

Cronaca di un film già visto. Subito dopo l’annuncio del premier Conte dell’estensione in tutta Italia delle limitazioni previste per le “zone rosse” per il contenimento della diffusione del coronavirus, molte persone si sono catapultate nei supermercati ancora aperti per “fare scorte”. Anche a Torino.

Come alcuni giorni fa in Lombardia, in Emilia e in Veneto, i centri della grande distribuzione delle principali città italiane sono stati presi d’assalto. Lunghe file di gente munita di carrello e pericolosi assembramenti, proprio ciò che il nuovo decreto avrebbe inteso scoraggiare.

Torino non ha fatto eccezione, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Scene più o meno simili a Roma, Napoli (tra gli acquirenti in fila anche alcuni calciatori partenopei come Callejon, Llorente e Ospina) e Palermo, dove si sono registrati persino tafferugli. Perché la paura si manifesta nelle stesse forme, da nord a sud, senza risparmiare nessuno.