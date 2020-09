Torino, commerciante-spacciatore con 10 chili di droga nascosti nella libreria: arrestato

Blitz dei carabinieri nel suo appartamento di via Corio: trovati amnesia, hashish e anche 15mila euro in contanti

Commerciante-spacciatore beccato con 10 chili di droga nascosti nella libreria di casa. E’ successo a Torino: dietro le sbarre è finito un 41enne del capoluogo piemontese, dopo la perquisizione dei carabinieri nella sua abitazione in via Corio.

I militari dell’Arma sono intervenuti in seguito alle segnalazioni dei vicini, stanchi della continua presenza, anche di notte, di ragazzi e ragazze sotto casa.

Una volta entrati nell’appartamento, l’uomo ha cominciare a fissare la libreria e a sudare, per cui i carabinieri non hanno avuto dubbi: in un doppiofondo hanno trovato amnesia e hashish in sacchetti sottovuoto.

Sotto il lavandino del bagno, inoltre, sono stati recuperati anche 15 mila euro in contanti, 3 bilancini precisione e una macchina per sigillare droga.