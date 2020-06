Torino, il Commissariato Dora Vanchiglia trova sistemazione a tre persone disagiate

“Le porte del commissariato sono sempre aperte, in particolar modo per chi ha bisogno di aiuto“. Così in un comunicato gli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia, che hanno reso noto di aver effettuato tre interventi di sistemazione per due genitori con figlie ed un minore.

IL PRIMO EPISODIO

Il primo episodio risale a mercoledì quando, in tarda serata, una donna si è presentata in commissariato con una bambina di 3 anni. La mamma, disperata e in lacrime, non sapeva dove passare la notte, ma gli agenti l’hanno rassicurata e hanno trovato presto una struttura dove far riposare la donna e la figlia piccola.

VIA DALLA COMUNITA’ PER UN LITIGIO, SALVATI PADRE E FIGLIA

Stessa cosa era accaduta il giorno prima, dove un uomo della Sierra Leone si era presentato con la figlia lamentando di aver abbandonato la comunità in cui risiedeva a causa di una lite con un altro ospite. La Polizia di Stato è quindi intervenuta in tale struttura, permettendo all’uomo e alla figlia di tornare.

MINORE SENZA DIMORA PER STRADA, SOCCORSO

Alcuni giorni prima, invece, i poliziotti sono intervenuti in soccorso di un minore, trovato in difficoltà nei pressi del commissariato. Il ragazzo si era allontanato dalla comunità in cui viveva, in provincia di Varese: gli agenti lo hanno rincuorato e trovato una sistemazione in una struttura di Torino, dove ha potuto passare la notte.