Torino, concerto in memoria di Ezio Bosso nel giorno del suo compleanno

Un concerto in memoria del maestro Ezio Bosso nel giorno del suo compleanno, il 13 settembre. «Playforezio», questo il titolo dell’evento, si terrà alle 21 presso l’Auditorium Rai di Torino. Promosso dalla Regione Piemonte grazie all’ideazione dall’associazione Culturale «Apertis Verbis», la kermesse è patrocinata dalla Città di Torino, MIBACT, Media partnership di Rai e Tgr Piemonte e dalla Consulta delle Persone in Difficoltà.

Lo spettacolo prevede un repertorio classico, «Waves and Hopes» e «Festa», opere entrambe di Ezio Bosso e «Metamorphosen» di Richard Strauss.

“Usava la bacchetta per l’arte ma anche come antidoto contro il dolore degli uomini” hanno ricordato il governatore Alberto Cirio e l’assessore regionale alla Cultura Vittoria Poggio citando le sue stesse parole in una delle ultime interviste. “A Bosso – hanno aggiunto – il nostro riconoscimento per aver realizzato anche un video utilizzato ancora adesso per promuovere il Piemonte”.

Nato a Torino nel 1971, Bosso è venuto a mancare il 15 maggio. Contrabbassista, pianista e poi direttore d’orchestra, nel corso della sua carriera si è esibito al Sydney Opera House, al Teatro Colòn di Buenos Aires, all’Auditorium Parco della Musica di Roma, al Teatro Regio di Torino, al Royal Festival Hall di Londra. Ha diretto le orchestre della London Symphony, l’Orchestra da Camera di Mantova, l’Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Si è inoltre cimentato nella composizione di musiche da film lavorando tra gli altri con Gabriele Salvatores. Suoi alcuni brani di «Io non ho paura», «Quo Vadis?» «Il Ragazzo Invisibile», che gli valsero due nomination al David di Donatello. Fu richiesto dalla Royal Opera House, dal San Francisco Ballet, dal New York City Ballet, dal Teatro Bolshoij di Mosca.