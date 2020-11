Torino, confiscati beni e immobili per circa un milione e mezzo di euro, scoperta serra sotterranea per la marijuana [LE FOTO]

“Easy Money” atto secondo: l’Anticrimine di Torino confisca beni per centinaia di migliaia di euro. Sulla scorta dell’operazione che l’anno scorso ha condotto all’arresto di due persone (un albanese pregiudicato per furto, per reati in materia di stupefacenti e armi, e un’italiana con precedenti per truffe), gli agenti questa volta confiscato 29 immobili nel torinese, conti correnti, fondi e 3 società, operanti nel settore dei software, dell’enologia e dell’alimentare per un valore di 1,5 milioni, sempre riconducibili alla coppia dei due arrestati.

LA CENTRALE DELLA “CONTRAFFAZIONE”

In particolare, in cinque magazzini, riconducibili alle società finite nel mirino della polizia, sono stati trovati vini e alcolici anche di alta qualità e materiale necessario, composto da tamponi, etichettatrici e altro, utile per la contraffazione delle date di scadenza dei prodotti alimentari.

SCOPERTA SERRA SOTTERRANEA

Durante l’operazione, gli uomini della Divisione Anticrimine della Questura di Torino si sono imbattuti in una vera e propria serra sotterranea, in fase di allestimento, per la coltivazione di marijuana. La serra sarebbe dovuta sorgere un locale interrato di un palazzo in una via commerciale del centro cittadino.

PANNELLI ED ALTRI MATERIALI PER COLTIVARE LA MARIJUANA

La scoperta ha portato al sequestro di lampade generatrici di luminosità e calore, irrigatori, pannelli elettrici, temporizzatori e condizionatori d’aria muniti di filtri speciali antiodore, così da evitare che qualcuno, dalla strada, potesse accorgersi della particolare coltivazione sottostante, materiali per un valore di 50mila euro non riconducibili al soggetto colpito dalla misura di prevenzione. Le attrezzature sono state affidate ad un ente pubblico di ricerca che le utilizzerà per i propri fini istituzionali.