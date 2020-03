Torino, consegna cibo e droga a domicilio: arrestato rider-spacciatore [VIDEO]

42enne fermato dai carabinieri in corso Agnelli dopo aver ignorato il rosso: l'azienda per cui lavorava all'oscuro della sua doppia vita

Arrestato rider-spacciatore a Torino. Non l’ha fatta franca un italiano di 42 anni, scoperto dai carabinieri della compagnia San Carlo durante i controlli per il rispetto delle prescrizioni connesse all’emergenza sanitaria.

L’uomo, che lavorava come fattorino per conto di una nota piattaforma (completamente estranea alla vicenda) consegnava a domicilio cibo e… droga. I militari l’hanno fermato in corso Agnelli angolo corso Sebastopoli, alle 7 di sera dopo aver bruciato un semaforo rosso.

L’hanno quindi perquisito: nel contenitore del cibo nascondeva 178 grammi di stupefacente, tra marijuana e cocaina. A casa i carabinieri hanno trovato altri 28 grammi di marijuana e 15 grammi di cocaina. Il 42enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga e collocato ai domiciliari.

IL VIDEO