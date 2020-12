Torino, consegnava hashish “a domicilio” a bordo del suo monopattino elettrico: arrestato

Gli agenti del Commissariato Barriera Milano hanno arrestato un 24enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale, per detenzione di droga e resistenza a Pubblico Ufficiale.

SPACCIAVA A BORDO DEL SUO MONOPATTINO ELETTRICO

E’ accaduto domenica pomeriggio a Torino. Il giovane è stato visto a bordo del suo monopattino elettrico in una via pedonale, ove ha iniziato a prendere contatti con diverse persone, pensando di non essere visto. La sua attività di spaccio si è conclusa all’interno di uno stabile di via Giachino, dove il marocchino ha incontrato uno dei suoi clienti. I poliziotti, che lo avevano seguito a piedi, hanno notato lo scambio e sono immediatamente intervenuti.

INTERVENGONO I POLIZIOTTI E SCATTA LA COLLUTTAZIONE

L’uomo, nel tentativo di eludere i controlli degli agenti, ha scagliato contro i poliziotti il monopattino. Gli agenti hanno schivato il colpo e lo hanno inseguito fino all’ultimo piano dello stabile dove, dopo una breve colluttazione, lo hanno fermato. Con sé il 24enne aveva quasi 300 euro in contanti ed un involucro, contenente 10 grammi di stupefacente.

NELLO SGABUZZINO ALTRA DROGA

Gli operatori, mentre accompagnavano il pregiudicato a bordo dell’autovettura di servizio, hanno notato che l’uomo parlava, con fare concitato in lingua araba, con alcuni suoi connazionali, riuscendo a cogliere solo la parola “sgabuzzino“. L’immediata perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire un panetto di hashish di circa 100 grammi proprio all’interno dello sgabuzzino del suo appartamento.