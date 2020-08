Torino, Conte si congratula con l’agente che ha salvato mamma e figlio dalle violenze

Finge di ordinare una pizza per il figlio, ma invece chiama la polizia e fa arrestare il compagno che l’aveva riempita di botte. E’ successo domenica sera in un appartamento del quartiere Barriera Milano a Torino dove lo “stratagemma” per chiedere aiuto ideato da una giovane sudamericana, ha funzionato consentendole così di porre fine al suo calvario.

LA TELEFONATA DEL PREMIER

Ebbene, questo pomeriggio il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha telefonato all’agente di polizia Vincenzo Maria Tripodi per congratularsi con lui per la professionalità dimostrata in occasione della richiesta d’aiuto arrivata da parte della donna.

DA REGGIO CALABRIA A TORINO

Tripodi, 27 anni, da quando era bambino ha sempre sognato di diventare un agente di polizia. Da Reggio Calabria è andato alla scuola di Polizia di Peschiera del Garda per il corso di formazione e, a dicembre, ha ottenuto il suo primo incarico a Torino.

UNA INSOLITA TELEFONATA

Lo hanno assegnato alla centrale operativa della Questura ed era di turno anche domenica sera, quando è arrivata quell’insolita telefonata. “Buonasera, vorrei ordinare una pizza” si è sentito dire il 27enne. Nello stesso momento sul monitor del computer è comparsa l’annotazione dell’operatore del numero unico di emergenza 112, che segnalava la chiamata come “possibile richiesta di aiuto”.

SCATTA IL PROTOCOLLO DI EMERGENZA

A quel punto Vincenzo ha messo in pratica il protocollo per la gestione dei casi di emergenza. “Ho ribadito il fatto che stesse parlando con la polizia di stato, la donna ha confermato la richiesta della pizza, quindi le ho chiesto se stesse bene, mi ha risposto di no. Da questi elementi ho capito che non era un errore”, ha raccontato.

IL BAMBINO PIANGEVA, LEI ERA SOTTO SHOCK

Così è scattato l’intervento delle volanti della Questura che in pochi minuti hanno raggiunto la casa della donna, salvandola dalle violenze. Quanto i poliziotti sono giunti sul posto, “la violenza era ancora in atto. Arrivati in casa il bambino piangeva e la moglie era in shock” ha riferito l’agente al premier.

E’ NOSTRO DOVERE SERVIRE I CITTADINI

“E’ il nostro dovere servire i cittadini, qualsiasi collega avrebbe fatto lo stesso” ha poi sottolineato Tripodi “incassando” i ringraziamenti del presidente del Consiglio.