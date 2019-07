Torino, controllati nella notte oltre 400 veicoli: sanzioni per 50

Gli agenti della polizia municipale al lavoro in corso Potenza e in corso Venezia, angolo via Fossata

Nella notte appena trascorsa, tra sabato 20 e domenica 21 luglio, gli agenti del reparto radiomobile della polizia municipale di Torino hanno effettuato un servizio di sicurezza stradale in corso Potenza e in corso Venezia, angolo via Fossata.

Piuttosto consistente il bilancio dell’operazione. Nel corso dell’intero servizio, infatti, sono state contestate 50 violazioni alle norme del Codice della Strada e controllati oltre 400 veicoli.

In particolare, 37 veicoli sono ripresi per eccesso di velocità con una patente ritirata, una notizia di reato è stata accertata per guida in stato di ebbrezza con primo valore a 1,15, secondo valore a 1,01, quattro conducenti sono stati sanzionati per omesso uso dei sistemi di ritenuta, uno per l’uso del telefono durante la marcia, altri due per equipaggiamento non conforme.

Inoltre, nel corso dei controlli il conducente di un’autovettura è stato sanzionato per omessa revisione, uno per guida senza patente, un altro perché privo della copertura assicurativa, un altro ancora perché non accompagnato dai documenti e un ultimo, infine, per essere passato con il rosso.