Sabato di intensi controlli nell’area del Balon e nel mercato di Porta Palazzo da parte degli agenti della polizia municipale di Torino. A Porta Palazzo i vigili urbani hanno sequestrato a una nigeriana, regolarmente residente in Italia dal 1995, un ingente quantitativo di merci deperibili e non, per la maggior parte creme e cosmetici da donna, oltre a spezie varie per un valore complessivo di circa 350 euro. All’improvvisata venditrice, oltre al sequestro delle merci, è stata comminata una sanzione di 5.164 euro.