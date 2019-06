Torino, controlli a Porta Palazzo: sequestrati pesce affumicato, olio e creme schiarenti [LE FOTO]

In un negozio di via Fiochetto pezzi di “luci notte da bambino” fuorilegge: multa da oltre mille euro al titolare di nazionalità cinese

Questa mattina gli agenti del comando Porta Palazzo di Torino hanno passato al setaccio l’area di piazza della Repubblica, dove continuano le vendite abusive di alimentari e cosmetici soprattutto da parte di nord-africani (subito scappati alla vista delle divise). Recuperati mazzetti di menta, latte cagliato, olio, pesce affumicato e creme schiarenti.

Sempre in mattinata sono stati sequestrati in un negozio di via Fiochetto pezzi di “luci notte da bambino”, privi del marchio Ce attestante la conformità del materiale. Il titolare, di nazionalità cinese, è stato sanzionato con 1.166,66 euro di multa.

In via Reiss Romoli, infine, gli agenti del Reparto Sicurezza Stradale Integrata hanno sorpreso al volante di un carro attrezzi un 43enne italiano, sprovvisto di patente, in quanto revocata da più di due anni a causa delle infrazioni commesse. Gli è stata comminata una sanzione di 5.000 euro e applicato il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tempo che sarà determinato dalla Motorizzazione Civile e che varia da uno a tre mesi.