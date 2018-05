Torino, controlli a tappeto in Barriera Milano: quattro arresti

Nella giornata di martedì è proseguita nel quartiere Barriera Milano l’attività di controllo del territorio, disposta dal Questore Messina, finalizzata alla verifica di esercizi commerciali e a contrastare tutte le attività illegali e i fenomeni delittuosi nel quartiere.

Gli agenti del Commissariato “Barriera Milano”, coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine, hanno controllato in uno stabile di via Cruto ove era stato segnalato un continuo transito di persone non residenti spesso moleste.

Successivamente, gli agenti si sono recati in corso Palermo, dove hanno effettuato un controllo in un bar, già soggetto a sospensione della licenza lo scorso anno e nel quale sono state identificate 15 persone, 9 delle quali con precedenti di polizia.

A carico di un cittadino gabonese di 19 anni è emerso un ordine di carcerazione dovendo il giovane espiare una pena di 7 mesi e 27 giorni di reclusione e 1000 euro di multa per la violazione di norme in materia di stupefacenti.

All’interno del dehor, era presente un cittadino senegalese che alla vista degli agenti ha provato ad allontanarsi. Fermato, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina e tratto in arresto.

In tarda serata, in via Montanaro angolo via Feletto, i poliziotti hanno arrestato un cittadino senegalese di 38 anni con precedenti di polizia. Lo straniero alla vista degli agenti ha tentato di darsi alla fuga rifugiandosi all’interno di un ristorante, fatto però che non gli ha evitato il controllo da parte degli operatori di polizia.

Nel corso della perquisizione nell’alloggio dell’uomo in via Valprato, gli agenti hanno rinvenuto una quarantina di grammi di cocaina, rinvenimento che ha portato all’arresto del trentottenne.

Un quarto arresto è stato operato dagli agenti del Commissariato in via Baltea angolo via Monterosa. L’uomo, un altro senegalese di 22 anni, alla vista degli agenti che transitavano in zona, si è dato alla fuga.

Nonostante la resistenza opposta, l’uomo è stato fermato. Vano è stato anche il tentativo di disfarsi di un fazzoletto contenente 5 frammenti di crack.

Lo straniero, con precedenti di polizia a carico per reati dello stesso genere, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Complessivamente nel corso dell’attività sono state controllate 52 persone alcune delle quali accompagnate presso l’Ufficio Immigrazione per la verifica della loro posizione sul Territorio Nazionale al termine delle quali per un cittadino straniero è scattato il trattenimento nel CPR in attesa di rimpatrio.