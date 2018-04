Torino, controlli al suk di via Carcano: una denuncia per ricettazione

Controlli al mercato del libero scambio di via Carcano, a Torino. Questa mattina gli agenti del comando Porta Palazzo hanno effettuato tre sequestri amministrativi per la vendita senza autorizzazione di merce nuova per la quale il regolamento vieta anche lo scambio.

E’ stato anche effettuato un sequestro giudiziario contro ignoti per vendita di cd nuovi sprovvisti di bollino Siae. Il responsabile si è dato alla fuga.

I controlli sono proseguiti ed è stato denunciato un venditore per ricettazione di due macchine fotografiche che sono state riconsegnate al proprietario.