Sanzionati in 4: vendevano merce nuova e non usata

Controlli della polizia municipale di Torino al mercato del libero scambio “Barattolo”. Gli agenti del comando di Porta Palazzo hanno multato 4 venditori per aver messo in vendita merce nuova e non usata.

Tra i prodotti sequestrati, 2 pneumatici, 85 pacchetti di bigiotteria varia, porta cellulari, 30 confezioni di calze per donne e articoli per la casa.