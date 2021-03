Torino, controlli alla movida nel weekend: 350 persone controllate, chiusi 4 locali

Polizia di Stato, Municipale, Carabinieri e Guardia di Finanza in azione a Torino nei servizi di controllo nelle zone della movida dell’ultimo weekend: attenzione principale il rispetto delle norme anti Covid.

LE ZONE CONTROLLATE

Le aree coinvolte sono quelle del centro città: Piazza Castello, via Po, Piazza Vittorio Veneto, via Roma, Piazza Carlo Felice, via Lagrange, Piazza Santa Giulia, ma anche due grandi parchi cittadini, il Valentino e il Ruffini.

OLTRE 350 PERSONE IDENTIFICATE

Complessivamente sono oltre 350 le persone identificate. Sono 15 le persone sanzionate perché trovate senza mascherina e 5 per divieto di mobilità, essendo state trovate al di fuori del Comune di residenza. Sette, invece, le contravvenzioni al codice della strada, insieme ad un’auto sequestrata perché senza copertura assicurativa e due patenti di guida ritirate.

QUATTRO LOCALI CHIUSI

Numerosissimi gli esercizi commerciali sottoposti a controlli, circa un centinaio. Di questi, tre sono stati sanzionati: si tratta di 2 minimarket e 1 bar, ubicati in Corso Belgio, Corso Giulio Cesare e Corso Palermo, che somministravano o vendevano alcolici per asporto oltre l’orario di chiusura. Rimarranno chiusi al pubblico per 5 giorni ed i titolari sono stati sanzionati in merito. Un quarto locale, sito in corso Moncalieri, è stato altresì chiuso lo scorso sabato in quanto, alle 19.45, erano ancora presenti all’interno ben 15 clienti, alcuni ai tavoli, altri al bancone del bar, tutti intenti a consumare bevande alcoliche.