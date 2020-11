Torino, controlli anti bivacco: due latitanti rintracciati ed arrestati

Il personale del Comm.to Centro, impegnato nella identificazione di alcuni soggetti senza fissa dimora a Torino, ha tratto in arresto due latitanti.

Attorno alle 3 di stanotte, gli agenti hanno infatti sottoposto a controllo un trentaquattrenne sudanese sorpreso a dormire sulla sede tramviaria sita nei pressi di Piazza Carlo Felice. L’uomo, privo dei documenti utili alla identificazione, è stato accompagnato in Questura dove, tramite il riconoscimento delle impronte digitali, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara: dovrà scontare la pena di un anno e mezzo di reclusione.

Ieri mattina, invece, la stessa pattuglia si è imbattuta, in corso San Maurizio, in un giovane senegalese che, alla vista della macchina della polizia, ha cambiato direzione. Compreso che probabilmente lo stesso avesse qualcosa da nascondere, i poliziotti lo hanno fermato. Anch’egli privo di documenti, già colpito dal divieto di dimora nel Comune di Torino, risulterà ricercato per l’esecuzione della custodia cautelare in carcere per cumulo di pene inerente a reati conto gli stupefacenti. Entrambi sono stati arrestati e si trovano attualmente nel carcere Lorusso e Cutugno.