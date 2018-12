La polizia sequestra 700 chili di fuochi illegali: il grosso del carico era nascosto in un garage di via Induno

Altro maxi sequestro di botti proibiti a Torino. Ieri pomeriggio (domenica 30 dicembre), la polizia ha sequestrato oltre 700 chilogrammi di merce illegale, per un totale di oltre 5mila pezzi, su un banco del mercato in via Cadorna e in un garage in via Induno.

La responsabile del banco, un’italiana di 33 anni, è stata denunciata per il reato di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti. Il materiale sequestrato non poteva essere venduto in forma ambulante, ma esclusivamente presso esercizi di vendita autorizzati con licenza del Prefetto.

