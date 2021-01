Torino, controlli anti-droga in zona movida: tre arresti e tre denunce

Il bilancio dell'attività settimanale del Comm.to Centro in zona piazza Carlo Felice, stazione Porta Nuova, via Roma e via Garibaldi

Tre arresti e tre denunce a Torino, in zona Centro e movida, nell’arco di questa settimana nell’ambito dei controlli anti-droga degli agenti del Commissariato. I controlli, svolti sia durante il servizio di volante che in abiti civili, hanno riguardato la zona di Piazza Carlo Felice, della stazione Porta Nuova, via Roma e via Garibaldi.

DUE EXTRACOMUNITARI IN MANETTE PER SPACCIO

In manette un marocchino 19enne ed un gambiano 30enne, sorpresi nell’area di Piazza Carlo Felice e Porta Nuova, nell’atto di cedere hashish e marijuana a due clienti. Il marocchino si avvaleva della complicità di un conoscente algerino, che faceva da intermediario: quest’ultimo è stato quindi denunciato, mentre gli acquirenti sono stati sanzionati.

SPACCIO IN PIAZZA SANTA GIULIA, UN ARRESTO

L’ultimo arresto, sempre per stupefacenti, è stato invece operato dai poliziotti del Comm.to Dora Vanchiglia giovedì sera in piazza Santa Giulia. Gli agenti hanno visto un 23enne gambiano, irregolare sul territorio nazionale, prelevare e consegnare dell’hashish (1.7 grammi) a un ragazzo italiano nella zona dell’area pedonale di via Cesare Balbo. L’uomo nascondeva lo stupefacente nella cintola, all’interno di una bustina trasparente.

DUE DENUNCE

Le altre due denunce, invece, riguardano un italiano di 32 anni, trovato in possesso di un coltellino ed un egiziano di 22 (sottoposto all’obbligo di firma) che aveva addosso alcuni frammenti di hashish ed casa un bilancino di precisione.