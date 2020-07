Torino, controlli antidroga: arrestati 7 pusher

Durante i controlli antidroga delle ultime ore, i carabinieri di Torino hanno arrestato sei pusher.

Nella zona Nord della città, precisamente a Lucento, sono stati arrestati quattro nigeriani, tra i 22 e i 31 anni mentre organizzavano lo spaccio della giornata e suddividevano le dosi da vendere, trovati in possesso di circa 45 grammi di cocaina, sei cellulari utilizzati per le vendite della droga, materiale per preparare in strada le dosi al cliente e circa 600 euro. Due italiani, di 34 e 53 anni, sono stati fermati invece in corso Unione Sovietica perché trasportavano 30 grammi di cocaina. In seguito alla perquisizione in casa del 53enne è stata trovata poi altra droga, insieme a sostanze per il taglio ed un bilancino di precisione. La coinquilina dell’uomo è stata denunciata. Infine i carabinieri hanno rintracciato a Pinerolo un marocchino di 32 anni, ricercato per un ordine in carcerazione: deve scontare una pena definitiva di 6 mesi e 30 giorni per reati di stupefacenti.