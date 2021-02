Torino, controlli antidroga dei carabinieri: arrestato un pusher

I carabinieri hanno arrestato un pusher 27enne, disoccupato, per detenzione ai fini di spaccio di droga. Il fatto è accaduto a Torino, nel quartiere Barriera Milano, dove i militari dell’Arma hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell’abitazione del giovane, indicata da alcuni cittadini come probabile luogo di confezionamento, consumo e vendita di droga. Nella casa sono stati sequestrati 100 grammi di marijuana e 10 di hashish, nonché 6.500 euro in banconote di piccolo taglio, un bilancino di precisione e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi. L’operazione rientra nei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale per contrastare la vendita di sostanze stupefacenti