Torino, controlli in bar e ristoranti: due locali sospesi in Barriera Milano e Mirafiori [FOTO]

Decisione presa dal questore: licenza interrotta per diversi giorni per entrambe le attività. Tra i reati commessi spaccio, furti e risse

Giornate di controlli per il Commissariato Barriera Milano e quello di Mirafiori, attivi sulla città di Torino con controlli in bar e ristoranti della zona. In particolare, è scattata la sospensione per due locali in seguito a diversi reati commessi, tra cui spaccio e risse.

SOSPESO RISTORANTE IN BARRIERA MILANO

Mercoledì pomeriggio gli agenti hanno notificato al titolare di un ristorante in corso Vigevano la sospensione per 15 giorni emessa dal questore. Nel corso di controlli recenti, infatti, i poliziotti avevano identificato nel locale diverse persone pericolose e con precedenti di polizia. Nel mese di ottobre, inoltre, era stata riscontrata la presenza di un pusher, straniero ed irregolare, in possesso di 19 grammi di crack.

CHIUSO BAR NEL QUARTIERE MIRAFIORI

Ieri mattina invece è stato sospeso ufficialmente per 10 giorni un bar del quartiere Mirafiori, in via Castelgomberto 116. Nel corso delle ultime settimane, infatti, era stata accertata la presenza di persone pregiudicate prevalentemente per reati legati alle sostanze stupefacenti. Inoltre lo scorso 29 ottobre gli agenti erano intervenuti in seguito ad una rissa avvenuta all’interno del locale, ritrovando diverse persone in evidente alterazione in seguito all’assunzione di sostanze alcoliche.