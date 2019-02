Torino, controlli dei vigili in strada Druento: sequestrata l’auto a un pregiudicato

Il veicolo non era assicurato. Elevate 38 multe

Controlli della polizia municipale di Torino, questa mattina (sabato 16 febbraio), in strada Druento. Il bilancio del posto di blocco degli agenti del reparto di sicurezza stradale integrata è di 38 multe (per mancato uso delle cinture di sicurezza, utilizzo di telefonino alla guida, dispositivi non efficienti, etc…).

Sequestrata l’auto (una Mercedes classe B) di un pregiudicato poiché scoperta di assicurazione. Inoltre è stata posta sotto fermo una Volkswagen Passat con targa rumena condotta da cittadino italiano. Sequestrata anche una bicicletta d’alta gamma.