Torino, controlli della municipale nella notte: ritirata dalla circolazione auto alterata

Durante la scorsa notte agenti del reparto radiomobile della polizia municipale di Torino hanno effettuato un servizio di controllo sicurezza stradale nei quartieri Centro, Barriera di Milano e Aurora. Ventidue le violazioni accertate, relative soprattutto a velocità pericolosa, passaggio col semaforo rosso, uso del telefonino alla guida e mancato uso delle cinture di sicurezza.

Subito dopo la mezzanotte gli agenti hanno notato in corso Principe Oddone il conducente di una Bmw 116 che procedeva a forte velocità zigzagando tra le auto in direzione piazza Baldissera. Dopo un breve tallonamento, il guidatore è stato fermato in corso Vigevano, all’angolo con via Cigna.

Durante i controlli è emerso che questi aveva alterato le caratteristiche costruttive del veicolo montando i distanziali sull’asse posteriore, nonché le pellicole oscuranti sui vetri laterali anteriori: quattro le violazioni al Codice della Strada per un totale di circa 640 euro di multa con ritiro della carta di circolazione e sospensione del veicolo dalla circolazione.