In totale controllati 144 automobilisti: tre patenti ritirate e un’automobile in fermo amministrativo

E’ di 24 multe, tre patenti ritirate, un denunciato per guida in stato di ebbrezza e un’automobile in fermo amministrativo il bilancio dei controlli sulla sicurezza stradale svolti nella notte tra venerdì e sabato dalla polizia municipale nei grandi corsi della circoscrizione San Salvario, Lingotto e Borgo Po.

In totale controllati 144 automobilisti. Il denunciato ha 26 anni.