Torino, controlli della polizia sulla Linea 4: due arresti

Controlli della polizia a bordo della Linea 4 Gtt. Gli agenti del commissariato Barriera Milano, con l’ausilio dei colleghi del reparto prevenzione crimine, delle unità cinefile e degli addetti Gtt, hanno sottoposto a controllo 550 passeggeri nel tratto compreso tra corso Giulio Cesare e corso Novara. Settantaquattro persone sono state multate dal personale Gtt in quanto sprovviste di biglietto.

Due gli arresti effettuati dalla polizia: un senegalese di 29 anni che aveva lasciato cadere un pacchetto di sigarette contente 30 dosi di stupefacente vario (cocaina, crack, eroina) e un 23enne marocchino che ha dato in escandescenze quando gli è stato chiesto di mostrare i documenti.

Altri due stranieri sono stati sanzionati perché trovati in possesso di droga per uso personale. Infine sono in corso le procedure di espulsione per un senegalese e un egiziano, irregolari sul territorio italiano.