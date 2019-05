Torino, controlli in due bar di via Borgaro: scattano sanzioni [LE FOTO]

La polizia municipale del V Comando Madonna di Campagna/Lucento/Vallette, insieme ai colleghi del Nucleo Operativo Antievasione, hanno controllato due bar in via Borgaro, a Torino.

Nel primo, vicino a largo Borgaro, sono state riscontrate irregolarità riguardanti la pulizia dei locali e del piano cottura. Inoltre mancava l’autorizzazione per l’installazione degli elementi di arredo e non risultava pagato il canone per l’occupazione di suolo pubblico. Nei confronti del titolare sanzioni per 1.500 euro.

Nel secondo bar, nei pressi di via Foligno, sono state riscontrate irregolarità amministrative relative all’occupazione del dehor perché non conforme a quanto indicato nella concessione. Anche in questo caso non risultava pagato il canone per l’occupazione del suolo pubblico. Sono scattate sanzioni per circa 300 euro.