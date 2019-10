Torino, controlli in via Ruffini: sequestri e multe [LE FOTO]

Controlli della polizia, questa mattina, in via Ruffini, nei pressi della stazione di Porta Susa a Torino. Gli agenti del comando Centro e del Reparto di Sicurezza Stradale Integrato della polizia municipale, unitamente ad alcune pattuglie del commissariato Centro della polizia, hanno effettuato controlli sul trasporto internazionale abusivo di cose e persone, nonché la vendita di merce su suolo pubblico.

IL BILANCIO

Controllate 48 persone tra comunitarie ed extracomunitari, effettuato un fermo per identificazione, redatto un verbale per vendita abusiva di merce deperibile e non, con sanzione di 5.164 euro e sequestro amministrativo di 59 pezzi già trasferiti all’Ufficio Sequestri di strada Druento, redatto un verbale per trasporto internazionale di cose abusivo con pagamento immediato sul posto della sanzione da 2.000 euro, redatti altri tre verbali per infrazioni varie al Codice della Strada, redatto un verbale per irregolarità sui fogli di viaggio di un bus, con pagamento immediato di sanzione di 2.000 euro e un verbale per cronotachigrafo non funzionante con 868 euro pagati sul posto e contestuale ritiro della patente di guida.